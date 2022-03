Une offre "crédible" soumise pour Chelsea par deux (très) riches candidats !

Les candidats se multiplient pour reprendre Chelsea, que Roman Abramovich a dû abandonner en urgence suite aux sanctions à son encontre.

D'après les informations de Sky Sports, Ken Griffin, milliardaire et gérant du hedge fund "Citadel", et la famille Rickett, propriétaire des Chicago Cubs, club de MLB (Major League Baseball), auraient joint leurs forces pour présenter une offre afin de reprendre le club de Chelsea. Cette offre serait "la plus crédible" jusqu'ici, et émise par le biais d'un fonds d'investissement commun formé pour l'occasion.

L'annonce d'offre sera officielle sous peu, et le groupe devrait donc former le candidat le plus crédible à la reprise de Chelsea alors que Roman Abramovich a dû quitter la tête du club en urgence suite aux sanctions infligées aux oligarques russes proches de Vladimir Poutine.

Kenneth C. Griffin est présenté comme l'un des hommes d'affaires les plus couronnés de succès de l'histoire de la finance, le Citadel Fund étant l'un de ceux obtenant le meilleur retour sur investissement dans l'histoire de Wall Street. Les Chicago Cubs ont quant à eux connu leurs plus belles années récemment sous la houlette de la famille Rickett.