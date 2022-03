Arsène Wenger, 72 ans, étudierait les possibilités pour un retour en club

La carrière du manager mythique d'Arsenal n'est peut-être pas encore terminée.

Durant 22 longues années, Arsène Wenger a fait les beaux jours d'Arsenal, en remportant notamment trois Premier League (dont une sans perdre la moindre rencontre, lors de la saison 2003-2004), sept Fa Cup, sept Community Shield, et en disputant la finale de la Ligue des Champions en 2006. Un palmarès qui en ferait rougir plus d'un, et qui ne va peut-être pas s'arrêter là. En effet, selon le journaliste indépendant français Abdellah Boulma, notamment correspondant et reporter pour la FIFA et qui a fait de nombreux passages sur la chaîne radio d'RTL Sport en France lors de la Coupe d'Afrique des Nations, Arsène Wenger étudierait toutes les possibilités sur le marché afin de faire son retour en club en tant que manager général ou au sein d'une direction de club. Le PSG est notamment une option très sérieuse le concernant.