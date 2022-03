Et si Gerard Piqué faisait son retour en équipe nationale?

En conférence de presse, Luis Enrique a ouvert la porte à un retour de Gerard Piqué avec la Roja, qu'il a quitté après le Mondial 2018 en Russie.

A 35 ans, les performances de Gerard Piqué étaient en dégringolade lors des derniers mois. Mais depuis l'arrivée de Xavi à la tête du Barça, le Champion du Monde 2010 et d'Europe 2012 a retrouvé toute son aisance au sein de la défense Catalane. Il est donc très facile de se poser la question: Est-ce que l'on reverra un jour le défenseur du Barça au sein de la défense de l'équipe nationale espagnole? Lors de sa retraite internationale prise après le Mondial 2018, le défenseur formé à La Masia avait déclaré: "Luis Enrique m'a appelé, et je lui ai dit que ma décision était prise et mûrement réfléchie."

Mais depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, et Luis Enrique a désormais ouvert la porte à un retour de Gerard Piqué avec la Roja. "Il remplit toutes les conditions pour venir en équipe nationale. S'il le veut, et peut-être qu'il le veut, il s'agit d'une possibilité."