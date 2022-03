Openda buteur malgré la défaite, le PSV reste dans les pas de l'Ajax

Le Diablotin a une nouvelle fois fait trembler les filets... en vain.

La victoire de l'Ajax un peu plus tôt dans la journée dans le Klassiker contre Feyenoord (3-2) mettait plus de pression sur les épaules du PSV et de Vertessen (sur le banc durant tout le match) mais ces derniers ont assuré. Ils se sont en effet largement imposés sur le score de 5-0 contre le Fortuna Sittard. Les buteurs du jour sont Max, Doan, Zahavi, Bruma et Carlos Vinicius.

Dans l'autre rencontre, Vitesse s'est inclinés à domicile, quelques jours après sa déception romaine (élimination dans les dernières secondes). Pourtant, Lois Openda a marqué dès la 8ème minute contre le RKC Waalwijk, mais les locaux se sont écroulés concédant d'abord l'égalisation via Meulensteen puis le but de la défaite par l'ancien de la maison et ... ancien Anderlechtois Buttner (1-2).

Au classement, le PSV reste donc à deux points de l'Ajax alors que Vitesse rate l'occasion de laisser Utrech plus loin au classement. Ils sont cependant toujours dans les places européennes.