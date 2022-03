Premier League : un arbitre de légende annonce sa retraite

Une figure majeure de l'arbitrage anglais se retirera en fin de saison.

La nouvelle a fait l'effet d'une bombe en Angleterre : Mike Dean (53 ans) arrêtera d'officier en tant qu'arbitre à la fin de la saison.

Il est une figure incontournable de l'arbitrage et du football anglais. Officiel depuis 2000, il détient le record de matchs arbitrés en Premier League (553) et de cartes rouges brandies (114 ). Il est aussi connu et adoré en Angleterre pour ses nombreuses mimiques et frasques sur le terrain qui faisaient le bonheur des fans.

Selon The Telegraph, Dean ne quitterait néanmoins pas totalement l'arbitrage, puisqu'il est pressenti pour continuer en tant qu'officiel au VAR.

Sky Sports a rendu hommage à l'arbitre, avec une compilation de ses plus beaux faits d'armes sur les terrains. Du pur plaisir.