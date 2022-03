Après Dembélé, Laporta prévient Gavi et Araujo: "Dans les niveaux de salaire que nous établirons"

Certains joueurs vont devoir négocier avec Laporta dans les prochaines semaines.

Pas opposé à l’idée d’offrir une nouvelle proposition de contrat à son ailier Ousmane Dembélé , le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a également envoyé un message à ses talents Gavi (17 ans, 24 matchs et 2 buts en Liga cette saison) et Ronald Araujo (23 ans, 22 matchs et 4 buts en Liga cette saison) ce samedi dans les colonnes du journal Mundo Deportivo. Le dirigeant compte bien offrir de nouveaux baux à son milieu de terrain et à son défenseur central, tous deux liés aux Blaugrana jusqu’en juin 2023.

"C'est sur la bonne voie. Oui, ce sont des joueurs que nous voulons voir continuer, dans des niveaux de salaire que nous établissons. Nous aimerions qu'ils continuent pendant de nombreuses années. (…) Il y a un cadre dans lequel nous devons rester pour négocier les salaires. Les pourparlers se passent bien. Nous voulons qu’ils restent, et eux veulent rester", a assuré le patron de la formation culée.