Nerveux et critiqué, Cristiano Ronaldo est plus observé que jamais

Ronaldo et le Portugal ne veulent pas imiter l'Italie.

Pour être honnête, tout le monde s’attendait à voir ce mardi soir un duel entre le Portugal et l’Italie. Cependant, les champions d’Europe en titre sont passés à côté de leur match et c’est bel et bien la Macédoine du Nord qui retrouvera le champion d’Europe 2016 pour un ticket en or pour la prochaine Coupe du Monde.

Une chance pour le Portugal ? Pas vraiment, car la Macédoine du Nord ne sera pas un oiseau pour le chat et vendra chèrement sa peau. Ensuite, il y a une énorme pression sur l’équipe de la part des supporters mais aussi de la presse. La raison ? Cristiano Ronaldo évidemment. L’attaquant de Manchester United n’a pas marqué avec sa sélection lors des trois dernières rencontres de son pays (Irlande, Serbie et donc Turquie) et selon certains, il est un poids mort pour son équipe.

L’homme aux 185 sélections est cependant toujours aligné, et reste sur la pelouse quoi qu’il arrive. D’ailleurs, la dernière fois qu’il a été remplacé lors d’une rencontre non-amicale de son pays, c’était le 8 septembre 2020 lors d’un match face à Israël (victoire 0-2, et un doublé de l’intéressé).

On ne sait pour quelle raison ce joueur qui a tout donné et tout fait pour son pays doit encore prouver qu’il peut être utile à sa nation. Quoi qu’il arrive, comme toujours, Ronaldo sera observé par tout le monde ce soir. Si le Portugal se qualifie il sera l’un des héros de la qualification, en cas d’élimination, il en sera le principal responsable. Le tout après plus de 100 buts en sélection et une carrière immense. Ainsi va la vie d’un footballeur.