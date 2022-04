L'Ajax retourne Groningen et prend ses distances avec le PSV

Les Ajacides ont marqué tous leurs buts dans les arrêts de jeu.

On le sait, la lutte pour le titre est assez serrée en Eredivisie puisque l'Ajax et le PSV ne sont séparés que de deux points. Alors que le PSV jouera plus tard dans la journée, l'Ajax avait l'occasion de mettre la pression sur son rival en l'emportant à Groningen.

Mais ce sont plutôt ces derniers qui ouvrent le score via Strand Larsen (20', 1-0). L'Ajax pousse pour revenir et c'est le cas dans les arrêts de jeu de la première période via Klaassen (45'+1, 1-1). Mais ce n'est pas tout puisque quelques secondes plus tard, l'arbitre accorde un penalty aux Ajacides, que transforme Tadic (45'+7, 1-2). Les champions en titre vont se rassurer... dans les arrêts de jeu de la seconde période via Berghuis (90'+2, 1-3).

Au classement, l'Ajax a donc 5 points d'avance sur le PSV, qui joue ce samedi soir sur la pelouse de Twente.