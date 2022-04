Le Barça gagne encore et est deuxième de Liga !

Le seul et unique but de Pedri permet au Barça de s'emparer de la deuxième place de Liga.

Ce dimanche soir, le FC Barcelone disputait une rencontre capitale face au FC Séville. En effet, les Catalans pouvaient s'emparer de la deuxième place en cas de victoire ce soir au Camp Nou. Malgré une grosse domination locale, le score reste nul et vierge jusqu'au repos. En seconde période, le Barça continue de mettre la pression sur Séville et cherche plus que jamais à ouvrir le score. Alors que les avants Catalans multiplient les offensives et buttent sur Bono, c'est Pedri, de la deuxième ligne, qui s'offre un magnifique récital individuel avant de tromper le gardien marocain. Le score n'évoluera plus, et le Barça revient donc à égalité de l'Atletico de Madrid et de Séville à la deuxième place du classement, à douze longueurs du Real Madrid. Grâce à son average de +28 (contre +20 pour l'Atletico de Madrid et Séville), c'est bien le Barça qui devient le dauphin du Real Madrid. Les Colchoneros, qui comptent 17 victoires, figurent devant Séville qui n'en compte que 15 et sont troisièmes.