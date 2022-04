Alexis Saelemaekers, c'est grave docteur ?

Le jeune Diable Rouge a perdu sa place au Milan AC. Avant un départ en juin prochain ?

C’était il y a un peu plus de deux mois, le 4 février dernier. Titulaire dans le derby contre l’Inter, l’ancien Anderlechtois n’avait pas convaincu son coach et avait quitté le match à la mi-temps. Depuis ce match, et alors qu’il était un titulaire indiscutable, il n’a plus jamais été titulaire.

Depuis ce duel, le Milan AC a disputé 6 rencontres, et par 6 fois il était réserviste, tout en montant au jeu à chaque fois... sauf ce week-end où il n’a pas disputé la moindre seconde. Quand on voit cette seconde partie d’exercice, on est en droit de se demander si son avenir est toujours en Lombardie.

Arrivé à San Siro en 2020, il avait prolongé jusqu’en 2026, mais on le sait en fin d’année il y a une coupe du monde à jouer et il a certainement une carte à jouer pour être dans la sélection de Martinez, mais s’il ne joue pas beaucoup avec son club, il pourrait se retrouver le bec dans l’eau.

C’est un peu le joueur en difficultés que l’on attendait pas, mais c’est un fait : Saelemaekers est à la croisée des chemins et il devra prendre la bonne décision.