Carlo Ancelotti encense Karim Benzema : "Il est comme le vin, chaque jour il est meilleur"

Auteur d'un triplé, l'attaquant du Real Madrid a fait la différence face à Chelsea (3-1) mercredi à l'occasion du quart de finale aller de la Ligue des Champions.

Carlo Ancelotti a analysé la victoire face à Chelsea en quart de finale aller de la Ligue des Champions. "Je me sens bien. Tout s'est bien passé et je n'ai presque pas eu de symptôme. J'ai laissé l'équipe une semaine et j'ai retrouvé une équipe fantastique. Nous avons joué un très bon match, avec courage et personnalité. Nous avons été les meilleurs, mais il y a encore un match et tout peut arriver", a confie le coach du Real Madrid en conférence de presse. "C'est le premier temps de la qualification et nous voulons proposer le même match au retour. Nous avons pris l'avantage grâce à une bonne mise en place, rien de plus. Nous avons l'avantage, c'est évident, mais l'éliminatoire est ouverte. Chelsea est favorisé par la nouvelle règle du but à l'extérieur."



Karim Benzema (34 ans, 8 matchs et 11 buts en LdC cette saison) a été encensé par son entraîneur. "Il est comme le vin. Chaque jour il est meilleur et c'est un joueur qui chaque jour se sent plus important dans l'équipe et a plus de leadership. Cela fait la différence en lui. Il a beaucoup de personnalité et sait qu'il est un joueur important. Il a un comportement exemplaire envers tout le monde. C'est un joueur complet. Il met beaucoup de buts et est très important car il aide beaucoup l'équipe avec ses démarquages et dans les phases de possession. Dans la surface, il est très dangereux. Nous sommes très contents et nous sommes chanceux de l'avoir", a conclu le technicien italien.