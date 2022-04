Bundesliga : Wolfsburg et ses Belges s'imposent grâce notamment au doublé de Nmecha, le Bayern remporte le derby

Dans le cadre de la 29ème journée de Bundesliga, quatre rencontres étaient programmées à partir de 15h30.

Bayern Munich-Augsburg 1-0

A l'Allianz Arena se tenait notamment le derby de la Bavière entre le leader, le Bayern Munich, et le treizième au coup d'envoi, Augsbourg. Les troupes de Julian Nagelsmann ne parviendront pas à trouver la faille et à percer la défense des visiteurs. Finalement, c'est une main d'Oxford qui offrait au Bayern un penalty, transformé par l'inévitable Lewandowski. Avec cette courte victoire (1-0), le Bayern conforte son fauteuil de leader et file vers le titre. Augsbourg chute à la 14ème place.

Wolfsburg-Arminia Bielefeld 4-0

Très large victoire de Wolfsburg face à l'Arminia Bielefeld ce samedi grâce, notamment, au doublé de Nmecha (11e, 38e). Arnold (48e) et Kruse (53e) ont marqué également. Casteels et Bornauw étaient alignés au coup d'envoi tandis que Vranckx est monté à la 73e. Les Loups grimpent à la 13ème place, les visiteurs restent classés à la 16ème position.

Cologne-Mayence 3-2

Malgré une avance de deux buts suite aux réalisations signées Burkardt (14e) et Onisiwo (55e), Skhiri (60e), Ljubicic (78e) puis Kilian (82e) permettaient finalement à Cologne d'arracher la victoire. Un résultat qui permet aux hommes de Steffen Baumgart de remonter à la septième place.

Greuther Furth-Borussia Monchengladbach 0-2

M'Gladbach s'est logiquement défait du promu Greuther Fürth grâce à des buts de Thuram (18e) et Plea (24e pen) et pointe désormais à la onzième place.