Lois Openda offre la victoire à Vitesse, Vertessen joue 66 minutes avec le PSV

Il s'agit du 13e but de Lois Openda en championnat.

Cet après-midi, le Vitesse Arnhem se devait de prendre le dessus à domicile face à Cambuur afin de reprendre la cinquième place à Utrecht et de mettre fin à une série de trois rencontres consécutives sans victoire. Dans une rencontre à sens unique en faveur de Vitesse, les locaux se sont imposés 1-0 grâce au seul et unique but de Lois Openda, son 13e cette saison en championnat.

Dans l'autre rencontre de cet après-midi aux Pays-Bas, le PSV, avec Yorbe Vertessen pendant 66 minutes, a dominé Waalwijk 2-0 et reste à quatre longueurs de l'Ajax Amsterdam dans le mano à mano pour le titre. Shawn Adewoye, jeune défenseur de 21 ans, était titulaire du côté de Waalwijk. Lennerd Daneels, attaquant belge de 24 ans formé au PSV, est monté au jeu à dix minutes de la fin de la rencontre pour les visiteurs.