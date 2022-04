Manchester United et Arsenal en pôle position pour Youri Tielemans

Cela semble de plus en plus certain : Youri Tielemans va quitter Leicester à l'issue de la saison. Ses performances sont remarquées en Angleterre, et de nombreux clubs de Premier League se sont positionnés pour s'attacher ses services. Selon Ben Jacobs, journaliste à CBS Sports, Manchester United et Arsenal sont les deux écuries en pôle position pour enrôler le joueur qui fêtera son 25e anniversaire le mois prochain. West-Ham s'était également positionné et David Moyes apprécie énormément le dernier capitaine de notre équipe nationale, mais les Hammers ne sont pas très bien placés dans la course. Egalement cité du côté d'Anfield, Youri Tielemans ne rejoindra pas Liverpool, qui a d'autres priorités pour le mercato estival. De manière surprenante, le montant estimé de la transaction n'est que de 25 millions de livres, soit environ 30 millions d'euros, alors que Transfermarkt estime son prix à 55 millions d'euros.

Manchester United and Arsenal continue to pursue Youri Tielemans. 25m is a bargain price. Nothing much in the West Ham links. David Moyes admires Tielemans but Hammers not currently frontrunners. There is no truth in repeated Liverpool links. #LFC have other priorities.