James Maddison rentre dans l'histoire de Leicester

Passeur décisif hier sur le deuxième but de la rencontre face à Crystal Palace (victoire 2-1) inscrit par Kiernan Dewsbury-Hall, James Maddison est devenu le 4e joueur de l'histoire de Leicester à enregistrer plus de 20 passes décisives et plus de 20 buts (29) en Premier League.

Il rejoint ainsi Muzzy Izzet, Riyad Mahrez et Jamie Vardy.

🦊 Muzzy Izzet

🦊 Riyad Mahrez

🦊 Jamie Vardy

🦊 James Maddison



The England midfielder became just the 4th player to register 20+ goals and 20+ assists for @LCFC in the #PL#LEICRY pic.twitter.com/OZjbcnPXWu