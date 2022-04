Shinji Kagawa s'exprime sur son avenir au STVV

Shinji Kagawa, la star japonaise de Saint-Trond, était titulaire pour la première fois avec les Canaris. Mais était-ce la dernière fois que le Stayen observait son talent ?

L'arrivée de Shinji Kagawa l'hiver dernier était une sacrée surprise et beaucoup se demandaient, au-delà de son nom prestigieux, si le Japonais pouvait être une plus-value. Sans surprise, l'ancien du Borussia Dortmund et de Manchester United a eu besoin d'un peu de temps pour se mettre à niveau, mais il était titulaire face au Standard et nous l'avons même élu homme du match.

Restera-t-il au Stayen ? Selon lui, il y a de réelles chances. "Sauf si le FC Barcelone vient frapper à la porte, je pense que je serai toujours là, oui", déclarait-il après le match. "Je ne veux pas prendre de longues vacances. J'aurais aimé jouer les Playoffs, mais j'espère reprendre le travail au plus vite". On serait curieux de voir ce qu'un Kagawa peut donner dans notre championnat après une préparation complète.