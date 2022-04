Emery face à son "plus grand défi"

Il n'y a pas que le match entre le Real et Chelsea ce soir.

Accroché à domicile par l’Athletic Bilbao (1-1) samedi, Villarreal a enchaîné un troisième match sans victoire en Liga. Mais cette mauvaise dynamique n’affecte pas l’entraîneur Unai Emery au moment de préparer la deuxième manche face au Bayern Munich mardi (21h) en Ligue des Champions.

"On ne sera pas frustrés, a rassuré l’Espagnol avant son quart de finale retour. On va se concentrer sur le match contre le Bayern. Pour moi, c'est le plus grand défi de ma carrière d'entraîneur. C'est le plus grand défi pour moi et pour le club. Je ne vais pas me plaindre, je me concentre sur ce qui vient."

Au vu des déclarations côté allemand, l’ancien coach du Paris Saint-Germain a intérêt à bien préparer son équipe.