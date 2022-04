Surréaliste : Tony Chapron avoue avoir validé des buts pour leur beauté

Parfois, la beauté du geste et la passion sont trop fortes pour garder son objectivité...

Désormais à la retraite et officiant en tant que consultant chez Canal +, l'ancien arbitre Tony Chapron a déclaré sur le plateau du Late Football Club avoir validé durant sa carrière des buts pour la beauté du geste malgré le fait que certains d'entre-eux n'étaient peut-être pas valables.

"On est des humains et on aime le foot. Quand vous voyez un superbe but mais qu'il y a une petite faute... Le geste est tellement beau qu'on le valide. Moi, quand je vais au stade, ce qui m'intéresse c'est de voir des buts extraordinaires."

Il se rappelle même d'un but en particulier : le retourné de Lucas Ocampos avec Marseille contre Troyes en août 2015. "Son geste est dangereux car il est proche de la tête. Alors oui, mais c'est tellement beau."

Cette déclaration de l'ancien officiel, au coeur de la polémique à l'époque après qu'il ait envoyé un coup de pied au défenseur de Nantes Diego Carlos, lui qui l'avait fait tomber de manière involontaire, est pour le moins surprenante. Mais on ne pourra pas lui reprocher de ne pas être honnête...