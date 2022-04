Tite a appelé Ancelotti pour lui demander de l'aide pour Vinicius Jr

Le niveau de jeu du Madrilène avec l'équipe nationale pose question.

Étincelant avec le Real Madrid, Vinicius Junior n’a pas le même niveau de performance avec la Seleção. Un sujet de préoccupation pour le sélectionneur Tite, qui a demandé conseil à l’entraîneur madrilène Carlo Ancelotti.

"On a eu peu de matchs. Il a eu besoin de deux ans pour atteindre la maturité au Real. Mais en sélection, c'est beaucoup plus rapide, a souligné le coach brésilien dans un entretien avec Marca. Les fois où il a joué, notamment à la Copa América, il n'a pas retrouvé son jeu naturel à cause de cette période d'adaptation. Maintenant il vient avec plus de naturel, comme s'il avait moins de poids sur les épaules."

"Je dois dire que j'ai demandé conseil à Ancelotti sur ce que l'on pouvait faire, sur quelles tactiques ils utilisaient au Real pour qu'il puise jouer en sélection comme il le fait au Real. On a parlé des situations offensives qui lui donnent de la liberté, des duels en un contre un, de la créativité... C'est une bonne chose, c'est de la transparence entre deux techniciens qui veulent tirer le meilleur de lui", a expliqué Tite, prêt à revoir sa stratégie pour Vinicius.