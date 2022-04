Kemar Roofe sauveur des Rangers : "Deux buts annulés, un sur la barre..."

Après avoir essayé durant toute la rencontre, Kemar Roofe a finalement fait la différence en prolongations face à Braga.

L'ancien attaquant du RSC Anderlecht n'a rien lâché. Kemar Roofe (29 ans) avait vu l'un de ses buts être annulé par la VAR, l'autre refusé, et commençait à désespérer. "Je me disais que ça allait être l'une de ces soirées... Deux buts annulés, une frappe sur la barre", déclare-t-il après la rencontre dans des propos relayés par le Daily Record. Mais à la 101e, en prolongations, les Glasgow Rangers vont faire la différence... via Roofe, à la réception d'un bon travail d'Adibo.

"Comme le disent les supporters : ne jamais se rendre. C'est ce qui s'est passé ce soir. Je ne sais pas si je réalise pour le moment, et je ne sais pas si je réaliserai. Ce club est si grand", continue Roofe. "Les supporters le demandent, le club le demande, il fallait qu'on y arrive. Je m'en rendrai peut-être compte en fin de saison".