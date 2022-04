Le Classique, c'est pour dimanche: "On sait à quel point c'est important"

La PSG et l'OM sont actuellement en tête du championnat de Ligue 1.

En clôture de la 32e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain va accueillir l’Olympique de Marseille au Parc des Princes dimanche. Avant ce Clasico, le défenseur central du vice-champion de France en titre Marquinhos (27 ans, 25 matchs et 3 buts en L1 cette saison) a insisté sur l’importance de cette rencontre, notamment après l’échec connu dès les 8es de finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid (1-0, 1-3).

"Ce n’est pas un match comme les autres. Ce n’est pas un match comme les autres, surtout maintenant. Face au 2e du championnat, et dans ce contexte, on veut montrer qu’on veut le gagner. Forcément, c’est toujours un match spécial pour nous, pour les supporters, pour la ville de Paris, surtout ici à la maison. J’espère que ça va être un beau spectacle en tribunes. On compte sur nos supporters. Nous, sur le terrain, on va se donner à fond, parce qu’on sait à quel point c’est important", a lancé le capitaine parisien pour le média PSG TV.