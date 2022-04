L'Union prépare ses playoffs : "On serait déçus de perdre cette première place"

L'Union Saint-Gilloise prépare ses Playoffs au soleil d'Espagne. Une recette qui a fait ses preuves. Peut-elle emmener les promus vers le titre ?

Avant de partir pour ce stage, Dante Vanzeir s'est exprimé au micro de VTM et a dit tout le bien qu'il pensait de cette mise au vert. "Nous n'avons pas l'expérience de ces Playoffs et je pense donc que nous devons être préparés au mieux, sur tous les plans, histoire de ne pas se demander ce que ça aurait donné sans ça. C'est positif en vue de la phase finale", déclare-t-il.

L'Union ne sera en effet plus la surprise mais l'équipe à battre. "Maintenant, on prendra match par match car nous étions les premiers surpris d'être en Playoffs. Mais aujourd'hui, le but est de finir le plus haut possible, bien sûr. Si nous finissons quatrièmes, la saison sera toujours une réussite, mais on veut rester premiers aussi longtemps que possible... et s'il faut abandonner cette première place, ce sera décevant".