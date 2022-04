🎥 Serie A : Vlahovic sauve la Juventus face à Arthur Theate et Bologne

La Juve accueillait Bologne pour le compte de la 33e journée de Serie A.

Les choses débutaient de façon optimale pour Bologne et Arthur Theate (titulaire), en déplacement à Turin.

Après une première mi-temps sans buts, Marko Arnautovic (52e) ouvrait le score pour Bologne sur un service de Soriano.

La pasividad de la Juventus en el gol de Arnautovic. Impresionante.



Le but de l'Autrichien aurait pu être l'unique de la partie et offrir une victoire de prestige à Bologne, mais la fin de partie était folle. Bologne terminait à neuf suite aux expulsions de Soumaoro et Medel (84e) avant que Dusan Vlahovic ne sauve les meubles grâce à un but à la 95e minute de jeu.