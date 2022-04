🎥 Amadou Onana à coeur ouvert pour Around The Goal

Amadou Onana est l'un de nos plus grands talents, mais il est aussi assez méconnu en Belgique, n'ayant percé qu'une fois en Allemagne avant de rejoindre Lille.

Afin de jeter la lumière sur l'homme derrière le football, l'émission Around The Goal, en collaboration avec Eleven Sports, a réalisé une longue interview en face-à-face avec Amadou Onana (20 ans). Une façon exclusive pour le public belge de faire connaissance avec le capitaine des Diablotins, qui a percé à Hoffenheim puis Hambourg, en 2.Bundesliga, avant de rejoindre le LOSC l'été dernier.

Son enfance au Sénégal, sa mentalité, sa relation avec sa soeur, ses doutes surmontés et même... un étonnant talent pour le chant qu'il révèle : Onana n'élude aucun sujet privé. Le milieu de terrain du LOSC se montre même à plusieurs reprises ému, comme lorsque son grand-père le surprend par une petite dédicace. Faites connaissance avec Amadou dans Around The Goal :