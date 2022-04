🎥 Silence, on gagne un Classique

Devant ses supporters, restés muets pendant toute la rencontre en guise de protestation, le PSG a remporté le Classique et prend un peu plus ses distances avec son dauphin, l'Olympique de Marseille.

C'est un Classique (laissons le mot Clasico aux Hispaniques) un peu bizarre qui s'est joué ce dimanche au Parc des Princes entre le PSG et l'OM. D'habitude, ce type de rencontre est nerveuse... mais pas ce dimanche. D'habitude les supporters sont en feu... mais pas ce dimanche. Il faut dire que la grève du CUP (Collectif Ultras Parisiens) y est pour beaucoup car la rencontre se joue dans un silence de cathédrale.

Pourtant, les Parisiens ouvrent le score assez rapidement grâce à Neymar, qui profite dès la 8ème minute d'une grosse erreur de Pau Lopez (1-0).

Après....silence, ça joue (ou du moins ça essaie). Il est clair que le manque d'ambiance n'aide pas, et la prestation des Marseillais non plus. Pourtant, Donnarumma va rendre le cadeau de son homologue marseillais: il sort n'importe comment sur un corner et Caleta-Car égalise dans le but vide (31', 1-1).

Le PSG se réveille alors et voir deux buts refusés par l'arbitre pour des positions de hors-jeu tout à fait justifiées. Dans les arrêts de jeu, le match va tourner. Neymar tente une passe et le ballon est touché par le coude de Rongier. Le VAR interpelle l'arbitre, ce dernier siffle penalty. Mbappé ne se pose pas de question et trompe Lopez (45'+2, 2-1).

Après la pause, et toujours dans un silence mortel, Harit fait son entrée et apporte un peu d'allant offensif chez Les Phocéens. Cependant, le rythme n'est toujours pas sorti du vestiaire et les nombreuses fautes sifflées n'aident en rien. Au rayon des occasions, c'est le calme plat, d'un côté et de l'autre.

On se dirige donc tout doucement vers une victoire du PSG, dans ce stade où la seule chose qui résonne c'est la voix de Sampaoli. Dernier frisson au Parc des Princes quand Saliba pense avoir égalisé mais la VAR annule le but pour une position de hors-jeu: c'est le quatrième but de la soirée refusée pour cette raison, et ce fut à chaque fois une bonne décision.

Au final, le PSG s'impose donc dans le silence le plus total et conserve donc 15 points d'avance sur son adversaire du soir. Pour le reste, ce fut une soirée triste, et surtout une prestation scandaleuse des deux équipes, surtout en seconde période. Allez, bonne nuit pour ceux qui ne se sont pas encore endormis.