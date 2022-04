Liverpool, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain lorgnent un joueur du Barça

Sous contrat jusqu'en juin 2023, le jeune milieu de terrain n'a pas encore réussi à s'entendre avec sa direction pour prolonger au FC Barcelone.

Sans accord dans les prochains mois, Gavi (17 ans, 26 matchs et 2 buts en Liga cette saison) pourrait être vendu cet été afin d'éviter un départ libre un an plus tard. Une situation qui n'a pas échappé à plusieurs clubs européens.

Selon le quotidien catalan Sport, Liverpool, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain sont à l'affût et pourraient bouger pour tenter de récupérer la pépite barcelonaise, dont la priorité est d'étendre son bail en Catalogne.