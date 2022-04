Thierry Henry n'a pas aimé ce qu'il a vu lors du Classique entre le PSG et Marseille

Le Classique n'aura pas été des plus spectaculaires ce dimanche en France. Thierry Henry n'a pas aimé ce qu'il a vu.

Consultant et commentateur pour Prime, diffuseur de la Ligue 1, Thierry Henry a dit tout ce qu'il a pensé de ce "choc" qui a accouché d'une souris entre le PSG et l'OM, le leader et le deuxième du championnat. "En général, je fais plus long comme analyse, mais là, les trente premières minutes, c'était soporifique pour moi. J'ai failli m'endormir", assène l'adjoint de Roberto Martinez.

En cause également : l'absence de soutien du public, les Ultras parisiens boycottant toujours leur équipe depuis l'élimination en Ligue des Champions. "Il n'y avait pas d'ambiance dans le stade, déjà. Les actions, ce n'était pas terrible, on a vu deux grosses erreurs (des gardiens sur les buts de Neymar et Caleta-Car, nda) mais à part ça... Ce n'était pas terrible".