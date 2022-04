Champion dans l'indifférence générale

Le PSG peut remporter le titre ce mercredi soir. Mais qui s'en soucie?

Ce mercredi soir, le PSG se déplacera à Angers dans le cadre de la 33ème journée de Ligue 1. Les joueurs de Pochettino peuvent être sacrés pour la 10ème fois de leur histoire, s'il s'imposent et que Marseille ne gagne pas à Nantes. Un nul pourrait être suffisant en cas de défaite des Olympiens.

C'est bien, mais ce titre est un peu dans l'indifférence générale. L'ambiance est en effet morose depuis la défaite au Real Madrid et donc l'élimination de la Ligue des Champions. Le CUP (Collectif Ultras Parisiens) fait la grève des encouragements et l'a encore démontré ce dimanche lors du Classique, qui s'est disputé dans un silence de cathédrale. Mais il n'y a pas qu'eux..

Les suiveurs de la Ligue 1 ont l'air de s'en soucier comme de leur première chaussette de football. Les Parisiens ont tellement d'avance et ce depuis longtemps qu'il apparait clair que le titre reprendra la direction du Parc des Princes, du coup le suspense est à d'autres étages: la lutte pour la Ligue des Champions et surtout la lutte pour le maintien avec des clubs historiques comme Saint-Etienne et Bordeaux.

Enfin, on ne sent pas vraiment non plus les joueurs concernés. D'ailleurs, pour le déplacement de ce mercredi, il y a beaucoup d'absents chez les Franciliens: Verratti, Messi et Kimpembe ne seront pas du voyage.

Enfin, comble de l'ironie: le dixième titre parisien permet au club de mettre une étoile sur son maillot. Mais tout le monde sait que ce n'est pas cette étoile que le club voulait afficher. 2022 sera donc bel et bien à oublier pour le PSG.