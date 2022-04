Vitesse n'arrive pas à remonter le Sparta au bout d'une rencontre de...6 minutes

Le match avait arrêté suite à des débordements des supporters.

Début mars, le match Vitesse Arnhem - Sparta Rotterdam avait été arrêté suite à des bagarres entre des supporters des deux camps, alors que le score était de 0-1. Un fan de Vitesse était rentré sur le terrain, ce qui n'avait pas plu au gardien du Sparta. Ce dernier avait ensuite reçu un projectile sur la tête. Un caméraman avait également touché par un engin pyrotechnique.

La Fédération des Pays-Bas de football (KNVB) a annoncé que seules les six minutes qui restaient à jouer devaient actuellement se dérouler. Le match, qui s'est alors terminé ce mardi au stade du Vitesse - sans public, s'est joué avec les mêmes joueurs alignés et le même nombre restant de remplaçants. Par contre, l'arbitre n'était plus le même.

En 6 minutes, le score n'a au final pas bougé. Openda, qui avait raté un penalty en mars, est au final resté sur le terrain. Michael Heylen est resté sur le banc.