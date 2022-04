Johan Walem déjà sur le départ en fin de saison au RSC Anderlecht

Johan Walem, qui dirige le RSC Anderlecht Women depuis cette saison, va quitter son poste au terme de la saison.

Johan Walem (50 ans) va quitter son poste d'entraîneur du RSC Anderlecht Women au terme de la saison, rapporte ce jeudi matin le Nieuwsblad. L'ancien coach des U21 belges et de l'équipe nationale chypriote avait pris la tête des dames du RSCA l'été dernier et disposait d'un contrat à durée indéterminée au club, mais a décidé de démissionner de ses fonctions.

La saison du RSCA féminin aura été plus compliqué que prévu. Après une élimination en préliminaires de la Ligue des Champions, les Mauves ont été à la peine en championnat et n'ont pris leurs distances avec OHL que ces dernières semaines, lors des Playoffs. Après une domination totale la saison passée, les résultats n'ont pas toujours été convaincants malgré la présence d'une Tessa Wullaert toujours au-dessus du lot.

Le RSCA a annoncé que les investissements futurs ne seront plus aussi importants pour l'équipe féminine et qu'un transfert tel que celui de Wullaert ne se feraient plus. En cause notamment, l'arrivée des U23 en D1B. Johan Walem aurait donc décidé de faire un pas de côté, mais le Nieuwsblad affirme qu'il pourrait rester au club dans un autre rôle.