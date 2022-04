Officiel: Erik ten Hag sera le nouveau manager de Manchester United

Comme pressenti ces dernières semaines, Erik ten Hag sera l'entraîneur de Manchester United la saison prochaine. Ce jeudi, les Red Devils ont officialisé la nomination de l'actuel coach de l'Ajax Amsterdam, qui a signé un contrat jusqu'en juin 2025, avec une année supplémentaire en option.

Le technicien néerlandais aura la mission de relancer le club anglais, seulement 6e au classement de la Premier League.

🇳🇱👔



The new First-Team Manager of Manchester United: Erik ten Hag.#MUFC || #WelcomeErik