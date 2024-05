Jesper Fredberg aurait pris sa décision concernant Brian Riemer

Brian Riemer, stop ou encore ? Les supporters du RSC Anderlecht se posent la question et, pour beaucoup, la réponse devrait être non... mais Jesper Fredberg n'a pas l'air d'accord.

Le cas Brian Riemer pose un peu question au Sporting d'Anderlecht. Ce que le coach danois a fait cette saison est objectivement une réussite : les Mauve & Blanc sont passés de la 11e à la 3e place au classement, et étaient à un orteil d'aller chercher le premier titre du club depuis 2017.

Mais certains pointent également les réels manquements de Riemer, qui manque de flexibilité tactique. La relation floue qu'il entretien avec Jesper Fredberg laisse également songeur, ainsi que l'influence de ce dernier : on se rappelle que c'était... Fredberg qui avait déclaré, de but en blanc, qu'Anderlecht "jouerait en 4-3-3 et pas autrement", un mantra que Brian Riemer n'a fait qu'appliquer depuis.

Brian Riemer va rester

On pouvait donc douter que Fredberg allait se séparer si facilement de Brian Riemer, au terme d'une saison globalement réussie. La symbiose entre les deux Danois est telle qu'il serait difficile au directeur sportif du RSCA de se séparer de son compatriote, sans compter l'aveu d'échec que serait le licenciement de Riemer.

Het Laatste Nieuws confirme ces impressions ce jeudi. Selon le quotidien néerlandophone, la décision de Jesper Fredberg est d'ores et déjà prise, peu importe ce qui se passera dimanche, même si Anderlecht passe à côté de la 2e place.

Brian Riemer restera donc l'entraîneur du RSC Anderlecht, et sera présent à la reprise des entraînements prévue pour début juin à Neerpede. Cette fois, cependant, on s'attend à une réelle pression autour non seulement des résultats, mais aussi de la mise en place d'un jeu un peu plus attractif, ce qui a fait défaut toute la saison.