Le CEO du Club de Bruges rappelé à l'ordre par la justice

Bob Madou va devoir se méfier : le CEO du Club de Bruges reste sous le coup d'une potentielle suspension de son permis de conduire et d'une amende pour excès de vitesse. Il avait bénéficié d'une suspension du prononcé, mais devait suivre un cours de conduite.

Bob Madou (41 ans) avait été flashé à 82km/h en agglomération, mais le tribunal de police de Louvain avait suspendu sa peine en mars 2022. La condition de cette suspension : le PDG du Club de Bruges devait suivre un cours de conduite à l'institut Vias.

Le Nieuwsblad révèle cependant que Madou n'a pas encore suivi ce cours obligatoire. Le ministère public a donc requis ce jeudi une amende de 400 euros et une interdiction de circuler de 15 jours, contre laquelle Bob Madou peut encore faire appel.

La défense fait valoir que la deadline était de 3 ans, et donc pas encore expirée ; Madou aurait encore un an pour effectuer ce cours de conduite. Bob Madou aurait également connu des contretemps, d'abord pour cause de maladie, ensuite suite au stage hivernal du Club de Bruges.

Bob Madou sera fixé le 27 juin prochain sur son cas.