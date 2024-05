"L'une des plus grosses surprises de la saison", "le plan J" : la presse internationale sous le choc de la possible arrivée de Kompany au Bayern

Plus les heures passent, plus Vincent Kompany semble se rapprocher du Bayern Munich. A la plus grande surprise des observateurs, qui n'avaient rien vu venir.

A défaut de maintenir Burnley en Premier League, la philosophie de Vincent Kompany est en passe de lui ouvrir les portes du Bayern Munich. La presse internationale n'a pas caché son étonnement quant aux négociations. "C'est l'une des plus grosses surprises de la saison. Parce qu'on ne va généralement pas chercher son entraîneur dans un club qui vient d'être relégué, avec à peine 24 points. Il est surprenant qu’un grand club comme le Bayern soit prêt à prendre ce risque. Les options des Allemands semblent s'être progressivement épuisées. Kompany est tout sauf le plan A. Il est plutôt le plan J" écrit The Athletic. Le média tempère toutefois : "Vous ne pouvez pas le juger sur cette seule mauvaise saison en Premier League. Vincent reste l’un des talents les plus excitants de la corporation des entraîneurs. Il aura beaucoup appris de la saison, le temps nous dira ce qu'il a pu tirer de cette campagne difficile. Parce qu’il a certainement la mentalité nécessaire pour réussir. Et il sait parfaitement ce qu’il faut pour gagner au plus haut niveau". Le Bayern nostalgique de Guardiola ? De son côté, le Bild s'est penché sur les raisons de ce casting : "Kompany a joué sous Pep Guardiola à City pendant trois ans et a beaucoup appris de lui. Il représente le football total de l'entraîneur de City : construction depuis l'arrière, domination, beaucoup de mouvement. Sa méthode peut fonctionner au Bayern. Parce que le football à Munich est conçu pour se baser sur la possession. Les supporters (et les patrons) sont nostalgiques du football de Guardiola. Et il parle bien l'allemand, ce n'est pas sans importance". Vincent Kompany a en effet joué deux ans à Hambourg, il y avait décroché un transfert vers Manchester City en 2008.