Plus cher que ce qu'il a coûté en tant que joueur : la somme folle que le Bayern pourrait débourser pour Kompany

Vincent Kompany se rapproche de plus en plus du Bayern Munich. Les Bavarois vont devoir sortir le chéquier pour convaincre Burnley.

Vincent Kompany au Bayern Munich, une rumeur rapidement passée de fantaisiste à très concrète. Les négociations sont d'ailleurs en cours entre Vince The Prince, le Bayern mais également Burnley.

S'il débarque en Bavière, Kompany ferait face à un défi de taille après la saison décevante de Burnley en Premier League. Mais le risque qu'il prendrait en signant au Bayern serait somme toute assez calculé.

Les Munichois, en revanche, ne doivent pas se louper. Non seulement la marge d'erreur est faible, voire inexistante après une saison comme celle-ci (première fois depuis 2010/2011 qu'ils ne sont pas champions), mais l'investissement serait également conséquent.

Le Bayern prêt à tout pour Kompany ?

Sacha Tavolieri affime en effet que le Bayern est de plus en plus proche de satisfaire aux exigences de Burnley pour attirer son entraîneur. Et ce n'est pas rien : la somme évoquée tourne autour des 20 millions d'euros.

Un montant qui équivaudrait finalement au transfert d'un joueur. Cela ferait d'ailleurs de Kompany le sixième transfert sortant le plus cher de l'histoire de Burnley. Pas mal pour quelqu'un qui a raccroché les crampons il y a quatre ans. Au Bayern, seul Julien Nagelsmann avait coûté plus cher en tant qu'entraîneur (25 millions pour le débaucher à Leipzig).

De son côté, Vincent Kompany n'a jamais dépassé les 10,5 millions de frais de transfert quand il était joueur (le montant déboursé par Hambourg pour le recruter à Anderlecht).