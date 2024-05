Pourquoi Vincent Kompany au Bayern Munich n'est pas une idée si folle qu'il y paraît

Ce serait en bonne voie : Vincent Kompany pourrait bien être intronisé coach du Bayern Munich dans les heures ou les jours à venir. Tout le monde tombe des nues, mais voici pourquoi ce n'est pas si fou.

La trajectoire de Vincent Kompany en tant qu'entraîneur va-t-elle suivre la même courbe que sa carrière de joueur ? D'Anderlecht, à un club tremplin, au top absolu : le parallèle est étonnant. Une troisième place et une finale de Coupe avec le RSCA, bilan qui commence à être réabilité par les supporters cette saison ; une montée brillante, puis une relégation quasi-inévitable avec Burnley ; et maintenant, une chance dans l'un des trois à cinq plus grands clubs du monde, le Bayern Munich.

Le deal envoyant Kompany au Bayern n'est pas encore finalisé, mais cela semble en bonne voie. Certains se demandent ce qu'a bien pu faire "Vince the Prince" pour obtenir cette chance, alors qu'un bon nombre d'entraîneurs jeunes et talentueux sont à la portée des Bavarois. De son côté, Vincent est-il prêt et prend-il un risque ? Voici les raisons qui expliquent ce pari fou.

Le Bayern sort d'une très mauvaise saison

Contrairement à tous les coachs du Bayern Munich depuis 2013, Vincent Kompany ne débarquerait pas chez le champion d'Allemagne. Le Rekordmeister a été détrôné pour la première fois en 11 ans. Pire : il n'a même pas fini deuxième. Il faut remonter à 2010-2011 pour retrouver le Bayern derrière deux autres équipes de Bundesliga (Dortmund, Leverkusen).

Pour la première fois depuis longtemps, donc, reconquérir le Meisterschale sera l'objectif numéro 1 du club. Là où tout autre entraîneur n'aurait fait que le "service minimum" en étant champion d'Allemagne (on pense à tous ces titres de champion sans saveur au PSG...), Vincent Kompany ferait déjà mieux que son prédécesseur.

La réussite de Xabi Alonso

Où était Xabi Alonso au moment où Vincent Kompany arrivait à Burnley, en Championship ? Celui qui vient d'être sacré champion d'Allemagne sans perdre un seul match de Bundesliga était encore... entraîneur des jeunes de la Real Sociedad. Alonso n'arrivera qu'en octobre 2022 au Bayer Leverkusen. Autant dire que la progression fulgurante de l'Espagnol a de quoi inspirer le Bayern Munich.

On sent, sur le football européen, un "jeunisme" commencer à planer petit-à-petit. Sebastian Hoeness, 2e devant le Bayern avec le Vfb Stuttgart, n'a que 42 ans et a lui aussi totalement explosé cette saison. Ces exemples laissent songeur car aucun des deux hommes n'avait réussi, avant, quelque chose d'aussi impressionnant que Kompany avec Burnley en Championship. Pourquoi Vincent ne pourrait-il pas, lui aussi, se révéler ?

Un noyau taillé pour le titre, des moyens illimités

Le schéma connu à Anderlecht, puis à Burnley ne se répétera pas au Bayern Munich. Dans ses deux précédents clubs, Vincent Kompany avait fini par se heurter à des limites budgétaires. Le football ambitieux, presque naïf qu'il souhaitait jouer ne pouvait pas se jouer avec des joueurs bon marché. Les supporters du RSCA fantasment sur ce qu'aurait pu réaliser Kompany avec le noyau de cette saison 2023-2024.

Le mercato estival 2023 de Burnley avait été un échec en bonne partie signé Kompany, qui n'a visiblement pas (encore) la créativité nécessaire pour compenser un manque de moyens ; au Bayern, il sera mieux entouré et aura un porte-feuille quasi-illimité.

N'oublions pas que les Clarets, à l'intersaison, avaient perdu Nathan Tella (champion d'Allemagne avec le Bayer Leverkusen) et Ian Maatsen (finaliste de la Champions League avec le Borussia Dortmund) et les avaient à peine remplacés poste pour poste. Au Bayern, Kompany n'aura qu'à demander. Cela lui mettra encore plus de pression : plus d'excuses s'il s'avère incapable de mettre en place ses idées.

Le FC Hollywood, taillé pour Kompany ?

Le Bayern Munich est un club à part. Tout y est "larger than life" et il faut les épaules pour l'assumer, pour attirer à soi la lumière. Pep Guardiola, dont on sait qu'il aime les caméras, l'avait parfaitement fait et son "fils spirituel" pourrait bien l'imiter.

Photonews

On se rappelle de l'arrivée en grande pompe de Vincent Kompany à Anderlecht, dans ce costume d'entraîneur-joueur bien trop ambitieux pour lui à l'époque. L'ancien capitaine de Manchester City a une aura et sait comment gérer la pression.

Les "stars" du vestiaire munichois ne l'impressionneront pas - au contraire : certains auront même probablement grandi en le regardant décrocher des trophées avec les Citizens. Un point qui a certainement aidé Xabi Alonso, lui-même une légende, au Bayer Leverkusen.

L'échec ne sera pas un drame

Tout cela, bien sûr, ne sera pertinent que si Vincent Kompany réussit à faire jouer le Bayern Munich comme il a fait jouer Burnley en 2022-2023. Le "débutant" du RSC Anderlecht, parfois perdu sur le bord du terrain, parfois auteur de grossières erreurs de coaching, n'aura plus de marge d'erreur, mais a deux ans d'expérience anglaise en plus dans les bagages ; cette saison, il a même goûté à l'échec, et on sait que c'est crucial pour évoluer.

Et si ça ne marche pas ? Devenir entraîneur du Bayern Munich est une ligne qui reste sur un CV. Quand vous avez atteint la lune, vous ne risquez pas de retomber au trente-sixième dessous du jour au lendemain. Vincent Kompany reçoit une opportunité en or, mais sa carrière n'en dépendra pas en cas d'échec, et il le sait certainement...