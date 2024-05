Un grand talent marocain suivi par le RSC Anderlecht et d'autres clubs européens ?

Un jeune talent marocain, international U20, serait scruté par plusieurs clubs européens. Le RSC Anderlecht, notamment, serait sur le coup.

Le Maroc vit une période faste depuis la 4e place au Mondial 2022 et la victoire à la CAN U23, et les jeunes talents marocains sont assez logiquement suivis en Europe. Selon Foot Mercato, c'est le cas de Reda Laalaoui (19 ans), milieu de terrain de la FUS de Rabat.

Laalaoui a impressionné pour sa première saison dans l'équipe A, disputant 20 matchs et inscrivant un but. Milieu très polyvalent, Laalaoui est international U20 et a même déjà inscrit 4 buts en 10 caps pour les Lionceaux de l'Atlas.

Foot Mercato annonce que Reda Laalaoui est suivi par le Clermont Foot (Ligue 2), par le SM Caen mais aussi par le Deportivo Alavès et... le RSC Anderlecht.

Reda Laalaoui est encore sous contrat jusqu'en 2026 avec la FUS de Rabat, actuelle 5e du championnat marocain.

Il en coûterait 500.000 euros pour le transférer et, toujours selon nos confrères, le joueur lui-même privilégierait un départ vers la France ou la Belgique.