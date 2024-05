Koen Casteels va changer de club et est convoité en Belgique : sa décision tombera bientôt

Le numéro 1 des Diables Rouges en l'absence de Thibaut Courtois va changer de club cet été. Koen Casteels va quitter Wolfsbourg, et sa décision devrait être communiquée avant l'Euro 2024.

Koen Casteels (31 ans) a disputé 275 matchs pour Wolfsbourg depuis son arrivée en 2015 et même été élu meilleur gardien d'Allemagne en 2018. Mais après 9 ans chez les Loups, le Diable Rouge arrive en fin de contrat et va donc tenter sa chance ailleurs.

Casteels peut compter sur beaucoup d'intérêt, et devrait quitter l'Allemagne où il évolue depuis 2011. En Belgique, on sait que le RSC Anderlecht est sur le coup, et espère en faire le successeur de Kasper Schmeichel qui ne devrait pas rester au club.

Reste à voir si, financièrement, Anderlecht peut satisfaire aux exigences de Koen Casteels... mais aussi si ce dernier souhaite rentrer en Belgique, et rien n'est moins sûr. Pour rappel, Casteels a été formé au Racing Genk mais n'y a pas joué un seul match, partant pour Hoffenheim en 2011.

Le Nieuwsblad révèle quoi qu'il en soit que Koen Casteels voudrait régler la question avant l'Euro 2024, soit dans les semaines à venir. Le Diable Rouge est actuellement en congé, mais souhaiterait être fixé et avoir emmenagé avant l'Euro, qui se joue dans trois semaines.

Une "timeline" qui semble laisser peu de chances au Sporting d'Anderlecht, dont on attend que le mercato démarre un peu plus tard, sauf peut-être au niveau des départs.