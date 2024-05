Jan Vertonghen cible les raisons de l'échec d'Anderlecht et donne le nom de celui qui reprendra le flambeau

Le RSC Anderlecht ne sera probablement pas champion de Belgique cette saison. Les coéquipiers de Jan Vertonghen n'ont plus qu'une petite chance d'être sacrés au terme de la dernière journée.

La défaite du week-end dernier contre le Club de Bruges a fait très mal aux Mauves. Mais ce match a aussi montré exactement ce dont les Bruxellois ont besoin pour faire un pas en avant la saison prochaine.

Jan Vertonghen l'a bien compris. "Nous devons devenir plus dominants dans la possession du ballon. Il y a encore des progrès à faire dans ce domaine", a déclaré le capitaine du RSCA au Nieuwsblad.

Les nombreuses blessures survenues en fin de championnat, dont celle de Vertonghen lui-même, n'ont évidemment pas rendu service à l'équipe. "Il y a des gars qui peuvent jouer un rôle important dans ce domaine - Verschaeren, Hazard, Ashimeru, Stroeykens - mais beaucoup d'entre eux n'étaient pas à 100 % à la fin du championnat", a continué le Diable Rouge.

Anderlecht se consolera avec l'Europe

Anderlecht risque de vivre beaucoup de changements cet été, avec des transferts en vue. "Il reste à voir qui partira bientôt et qui nous rejoindra. J'espère surtout que nous pourrons compter sur de jeunes joueurs", déclare Vertonghen.

Vertonghen cite alors un nom qui pourrait bien percer la saison prochaine. "J'ai beaucoup d'estime pour quelqu'un comme Tristan Degreef."

"Il n'est pas encore prêt pour une place de titulaire, mais il devrait gagner de plus en plus de minutes. Le fait que nous jouions un football européen va donner plus de chances à ces joeurs comme lui." Rappelons que Vertonghen n'est pas encore sûr de continuer l'aventure à Anderlecht...