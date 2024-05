Comment la victoire de l'Atalanta Bergame en Europa League pourrait avoir une grande influence...sur Anderlecht !

L'Atalanta Bergame s'est adjugée l'Europa League ce mercredi soir en battant le Bayer Leverkusen. Cela a une grande influence sur le futur européen...du RSC Anderlecht.

L'Atalanta a déjoué tous les pronostics et est parvenu à aller chercher la première Europa League de son Histoire. Les Italiens, avec le Belge Charles De Ketelaere dans ses rangs, s'est imposée en finale face aiu Bayer Leverkusen (0-3).

Comme nous l'avions expliqué avant la finale, ce résultat peut avoir une très grande influence sur le parcours européen de nos clubs belges la saison prochaine.

Plus précisément, sur celui qui terminera 3e des Champions Play-offs à l'issue de la dernière journée. Le Club de Bruges est favori pour le titre, tandis que l'Union et Anderlecht sont les plus susceptibles de terminer à la 3e place du podium.

Le 3e de Pro League se qualifiera directement pour les phases de poules de l'Europa League sans passer par le dernier tour préliminaire.

A noter que pour cela se réalise, l'Atalanta doit terminer à la 5e place du classement de Serie A. La Dea compte un match en retard, et pourrait donc terminer 4e.