Kompany fera-t-il venir l'un de ses anciens chouchous d'Anderlecht au Bayern Munich ?

Vincent Kompany aura très probablement les mains libres, et un budget digne de ses ambitions, à son arrivée au Bayern Munich. Mais cela ne l'empêchera pas de compter sur de vieilles connaissances.

Harry Kane, Jamal Musiala, Mathys Tel, Serge Gnabry, Thomas Müller : au Bayern Munich, Vincent Kompany aura à sa disposition le meilleur département offensif de sa jeune carrière d'entraîneur. Mais de toute évidence, le noyau devra être renforcé après une saison très décevante (3e place en Bundesliga, demi-finale de Champions League).

Et si Kompany pourra, sur papier, réaliser ses rêves les plus fous, rien ne l'empêchera d'également faire appel à ses réseaux et à de vieilles connaissances. Au RSC Anderlecht, il avait fait venir son ancien équipier Samir Nasri et obtenu les prêts de Lukas Nmecha ou encore Taylor Harwood-Bellis depuis Manchester City.

À Burnley, Vincent a été moqué pour ses mercatos un peu trop orientés Jupiler Pro League : Hannes Delcroix, Mike Trésor, Manuel Benson, Ameen Al-Dakhil, Lyle Foster, Anass Zaroury, Samuel Bastien, Josh Cullen, Enock Agyei... la liste est longue. Le Bayern a des standard trop élevés pour répéter cette erreur.

Joshua Zirkzee et Vincent Kompany réunis ?

Mais un ancien pupille de Vincent Kompany a passé plusieurs paliers, comme son mentor, depuis leur départ respectif du RSC Anderlecht. Il s'agit bien sûr de Joshua Zirkzee (23 ans), auteur d'une saison trois étoiles avec le FC Bologne et dont un départ cet été paraît inévitable.

© photonews

On sait que l'AC Milan et la Juventus, entre autres, suivent l'attaquant néerlandais. Mais devinez qui a une option prioritaire de rachat ? Le Bayern Munich, club formateur de Zirkzee. En août 2022, il quittait la Bavière pour Bologne contre 8,5 millions d'euros ; moins de deux ans plus tard, il en vaut 40.

On le sait, Kompany a eu une grande influence sur Zirkzee, qui a beaucoup apprécié son passage au Sporting d'Anderlecht. "Vincent a eu foi en moi à une époque où personne n'y croyait. Même moi, j'ai commencé à avoir des doutes. J'étais à Parme, j'ai eu beaucoup de mal à cause de cette mauvaise blessure et je n'étais pas sûr de pouvoir continuer", déclarait-il dans Het Laatste Nieuws à l'époque, quand le départ de Kompany était acté.

C'est peut-être en partie à cause du départ de Vincent Kompany qu'Anderlecht, à l'époque, a raté la montre en or et n'a pas pu convaincre Zirkzee de signer au RSCA pour de bon. Ces deux-là paraissent destinés à se retrouver bien plus haut qu'au Lotto Park. Et si c'était pour la saison prochaine, à l'Allianz Arena ?