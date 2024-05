Le départ de Kompany chamboule le staff de Burnley : voici qui le Belge emmène au Bayern Munich

Au moment de sa signature à Burnley en 2022, Vincent Kompany était arrivé avec un staff complet, notamment en amenant Jelle ten Rouwelaar (ex-entraîneur des gardiens du RSC Anderlecht) et son ancien adjoint au RSCA Craig Bellamy.

Alors que les Clarets ont été relégués en Championship, tout sera à refaire pour Burnley : Vincent Kompany va rejoindre... le Bayern Munich. Ce n'est plus qu'une question de jours voire d'heures avant que le Rekordmeister annonce cette arrivée surprenante (mais pas si folle, comme nous vous l'expliquions ici).

Mais quel staff encadrera Vincent Kompany à l'Allianz Arena ? S'il n'est pas exclu que des profils plus connus et des spécialistes de la Bundesliga viennent renforcer son équipe, le Belge va en tout cas emmener avec lui ses fidèles lieutenants.

🔵🟣 #BurnleyFC already starting his own internal revolution. Been told Clarets assistants to join Vincent Kompany to #BayernFC are Floribert Ngalula & Mike Jackson.

🧤🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Craig Bellamy now set to leave the club and Goalkeeper Coach Jelle ten Rouwelaar to join #Ajax Amsterdam.… pic.twitter.com/9yNjMf0VqP