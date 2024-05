Pas de trophée pour Thomas Meunier et Trabzonspor malgré un but d'Onuachu

Le Besiktas a remporté la Coupe de Turquie ce jeudi soir contre le Trabzonspor de Thomas Meunier. Paul Onuachu a inscrit l'un des deux buts de l'équipe du Belge.

Besiktas et Trabzonspor s'affrontaient ce jeudi soir en finale de la Coupe de Turquie. Thomas Meunier était pour l'occasion titulaire au back droit, tandis que Paul Onuachu débutait la rencontre en pointe.

Malheureusement pour le Belge, Besiktas l'a emporté 3 buts à 2, remportant le trophée, via des buts de Ghezzal, Uçan et Al-Musrati. Côté Trabzonspor, Paul Onuachu a inscrit l'un des deux buts, ainsi que l'ancien du LOSC et d'Arsenal Nicolas Pepe.

Cette rencontre était l'avant-dernière de la saison en Turquie. Ce week-end se jouera l'ultime journée de championnat, durant laquelle Trabzonspor recevra Ankaragücû.

Un match sans importance pour l'équipe de Meunier : le club de Trébizonde est assuré de terminer troisième du championnat, plus de... 30 points derrière Fenerbahçe et Galatasaray, et au moins 6 points devant Istanbul BB.