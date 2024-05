🎥 Vers une dernière journée aussi folle qu'en 2023 ? Revivez le but d'Alderweireld et la désillusion de l'Union

Il y a un peu moins d'un an, l'Antwerp choquait la Belgique en devenant champion de Belgique sur une fusée de Toby Alderweireld. Alors que la dernière journée de Jupiler Pro League approche, peut-on revivre un scénario de ce genre ?

Comme la saison passée, trois équipes peuvent encore mathématiquement être championnes de Belgique lors de la 10e et dernière journée de Playoffs. Le Club de Bruges a mathématiquement environ 86% de chances d'être champion, l'Union Saint-Gilloise environ 11 et le RSC Anderlecht environ 3.

Les scénarios étaient nettement plus ouverts, et ont même changé au fil des trois rencontres. Alors qu'au coup d'envoi, l'Antwerp était en tête, un but de Genk a mis les Limbourgeois aux commandes pour peu de temps. Adingra marquait en effet, et l'Union en profitait.

Tout se précipitait dans les dernières minutes : l'Union prenait un, puis deux buts.... qui faisaient même tomber les Bruxellois à la troisième place. Les supporters de Genk n'en croyaient pas leurs yeux à la Cegeka Arena.

ūüĒô | Rappelez-vous que la dernière journée de #JPL peut être TRÈS imprévisible. ūüĎÄūüĒ• pic.twitter.com/USluzgZBkM — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) May 23, 2024

La suite, on la connaît : une frappe splendide de Toby Alderweireld, et le titre de l'Antwerp dans les derniers instants. La fin d'une dernière journée qui a valu à la Pro League son slogan cette saison : "unscripted drama".

Cette saison, les chances de voir Bruges laisser filer le titre sont très minces : il faudrait une défaite des Gazelles contre le Cercle, qui ouvrirait alors la porte à l'Union ou Anderlecht en cas de victoire.