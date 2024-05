Le carrousel absolument fou des coachs en Pro League : presque TOUS les clubs de D1A sont affectés !

La Jupiler Pro League aura un visage bien différent la saison prochaine. Dans le scénario le plus fou, 12 des 16 clubs de D1A auront un nouvel entraîneur sur le banc.

Les départs confirmés à 100% : 6/16

Le chiffre à lui seul est déjà fou : alors même que le rideau n'est pas encore tombé sur la saison de Jupiler, six clubs savent déjà qu'ils entameront la saison prochaine avec un autre entraîneur.

Le Racing Genk cherche le successeur de Wouter Vrancken (et pourrait le trouver en D1A, nous y reviendrons), l'Antwerp celui de Mark Van Bommel ; La Gantoise a déjà annoncé le départ de Hein Vanhaezebrouck qui sera remplacé par Vrancken.

Westerlo a officialisé l'arrivée de Timmy Simons pour succéder à Rik De Mil (et à l'intérimaire Bart Goor), et le KV Malines a officialisé le départ de Besnik Hasi. Enfin, effet domino oblige, Dender se retrouve sans T1 après la défection de Simons pour Westerlo. Plus d'un tiers du championnat repartira d'une feuille blanche !

Les entraîneurs convoités, en Belgique ou ailleurs : 3/16

Après la saison incroyable réussie par le Cercle de Bruges, on sait que Miron Muslic aura des sollicitations. Le Bosnien est notamment sur la short-list du Stade de Reims pour succéder à Will Still. S'il décroche l'Europe avec les Groen & Zwart, il pourrait décider de rester pour relever ce défi, mais le Cercle n'a pas énormément d'arguments pour le conserver.

Alexander Blessin, comme Geraerts et Mazzù avant lui, peut-il aussi quitter l'Union Saint-Gilloise après une superbe saison ? La situation est un peu différente, car le lien tissé entre Blessin et la direction unioniste paraît très fort. Mais on sait que s'il peut se rapprocher de sa famille en Allemagne, il pourrait saisir une opportunité, et ses performances amèneront l'intérêt. Là aussi, l'USG ne le retiendra pas s'il souhaite partir.

Enfin, Thorsten Fink pourrait bien rester à STVV, mais les Canaris ne baignent pas dans les certitudes. Le travail de l'Allemand a été très apprécié, et très remarqué : le grand rival genkois se tient en embuscade, lui qui cherche un remplaçant à Wouter Vrancken. Le CV de Fink ne devrait également pas laisser indifférent à l'étranger.

La situation en coulisses empêche toute certitude : 2/16

Cette liste très réduite comporte deux noms : ceux d'Ivan Leko et Dirk Kuyt. Bien malin qui peut prédire le visage qu'aura le Standard de Liège la saison prochaine, et au vu des déclarations de Leko, le Croate n'a pas l'air de tenir particulièrement à être là pour le voir. Récemment, Ivan Leko déclarait même que le Standard était, en ce moment, une "blague" et qu'il ne "voulait pas faire partie de cette blague" la saison prochaine.

Quant au Beerschot, le directeur sportif y a claqué la porte, et cette instabilité en coulisses ne va pas conforter Dirk Kuyt. "Le Beerschot peut devenir une équipe stable en D1A. Beaucoup de choses sont possibles, mais les conditions seront extrêmement importantes pour cela", déclarait le Néerlandais après le titre des Rats.

Le cas Nicky Hayen

Un club ne nous parait pas encore figurer parmi ceux qui sont à 100% certains d'entamer la saison 2024-2025 avec le même entraîneur sur le banc que lors de la dernière journée. Pas loin, mais pas à 100%. Le Club de Bruges : officiellement, les Blauw & Zwart se cherchent toujours un entraîneur pour succéder en bonne et due forme à Ronny Deila.

Le plan initial n'était pas de conserver Nicky Hayen. Mais avec une demi-finale de Coupe d'Europe et, plus que probablement, un titre de champion de Belgique, ce serait étrange de s'en séparer. La nouvelle direction brugeoise voudra éviter les erreurs des dernières années et l'instabilité au poste d'entraîneur depuis la saison passée. Les chances que Hayen ne reste pas sont minces.

Les certitudes : 4/16

Tout cela nous laisse avec trois clubs assurés (même si en football, rien n'est jamais certain) de débuter la saison prochaine avec le même entraîneur qu'aujourd'hui. Charleroi, bien sûr, veut reconstruire avec Rik De Mil, et heureusement, puisqu'il n'est arrivé qu'en mars dernier.

Sauf grosse surprise (on le savait convoité en début d'année), Oscar Garcia devrait également rester l'entraîneur d'OHL. Enfin, si maintien il y a, le KV Courtrai devrait continuer son chemin avec Freyr Alexandersson, qui aura réalisé un vrai miracle ; et si le Lommel SK monte en D1A, rien n'indique que Steve Bould quittera le club.

Enfin, qu'en est-il du RSC Anderlecht et de Brian Riemer ? Le coach danois est l'homme de Jesper Fredberg, et s'en séparer serait un énorme aveu d'échec. Anderlecht est-il dans le top 3 grâce ou malgré Brian Riemer ? Là est tout le débat et la vérité est quelque part entre les deux. Mais sauf énorme surprise, il paraît clair aux yeux des observateurs (et Het Laatste Nieuws l'écrit encore ce jeudi) que Riemer restera sur le banc au moins pour le début de la saison.

Seuls 4 ou 5 clubs de Jupiler Pro League sont donc à peu près certains de débuter la saison 2024-2025 avec le même coach que celui qui a terminé la saison 2023-2024. Entre moins d'un quart et moins d'un tiers. Probablement un fait unique en Europe...