Charles De Ketelaere sur le toit de l'Europe ! Le Diable Rouge envoie un signal fort à Domenico Tedesco

L'Atalanta Bergame l'a fait ! L'équipe du Diable Rouge Charles De Ketelaere est allée remporter l'Europa League en battant le Bayer Leverkusen.

Au vu de la saison totalement folle du Bayer Leverkusen, peu d'observateurs donnaient cher de la peau de l'Atalanta Bergame ce mercredi. Pourtant, les hommes de Gian Piero Gasperini ont dominé ceux de Xabi Alonso et se sont imposés sur le score sans appel de 3-0.

Présent dans les rangs de l'Atalanta, le Belge Charles De Ketelaere a pu soulever son premier tournoi européen majeur. Il a réagi en après-match.

"Comment je me sens ? Je suis très heureux, je suis aux anges", a-t-il commencé. "Nous avions beaucoup de respect pour Leverkusen, mais nous connaissions nos propres qualités. Nous avons pris des équipes comme Liverpool et Marseille à la gorge très tôt. Ainsi, il est difficile pour eux de jouer contre nous. Et c'est aussi ce que Leverkusen a ressenti aujourd'hui."

De Ketelaere a vécu une très belle saison, alors en prêt de l'AC Milan. "C'est un travail de longue haleine. Certains joueurs jouent ici depuis six ou sept ans. Avec les nouveaux, ils le méritent tellement."

L'ancien du Club de Bruges écrit aussi l'Histoire du football belge. Il est notre premier représentant à remporter l'Europa League depuis 2019 et Eden Hazard avec Chelsea. Un signal très fort à 3 semaines de l'Euro...