Witsel, Alderweireld...et un autre invité surprise : la présélection de Tedesco fait parler

L'Euro approche à grands pas. Le 17 juin, la Belgique disputera son premier match de groupe contre la Slovaquie. Cela pourrait donner lieu à quelques retours remarqués.

L'Euro, c'est déjà dans trois semaines. Le 28 mai, le sélectionneur Domenico Tedesco annoncera sa sélection définitive, d'ici là, laissant encore la place aux prédictions les plus diverses quant à sa liste de 26 noms.

Selon Het Laatste Nieuws, Domenico Tedesco aurait déjà établi une présélection assez large. Le média révèle plusieurs noms, dont certains assez inattendus.

Toby Alderweireld et Axel Witsel, absents depuis la dernière Coupe du Monde, figureraient ainsi dans la présélection. Et ce n'est pas tout : Maxim De Cuyper, auteur de 5 buts et 15 assists avec le Club de Bruges, figurerait également dans cette liste élargie. Tous des défenseurs, ce qui n'est pas un hasard.

Beaucoup d'incertitudes derrière

Les incertitudes sont particulièrement nombreuses dans l'arrière-garde des Diables Rouges. Jan Vertonghen s'est blessé aux adducteurs il y a quelques semaines et n'a pas joué les deux derniers matchs avec Anderlecht.

Arthur Theate est également fortement incertain en raison d'une blessure à la cheville contractée récemment avec Rennes. Son absence à l'arrière gauche obligerait Tedesco à revoir ses plans en défense.