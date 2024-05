Le remplaçant de Mohamed Amoura ? Dans l'ombre, un joueur de l'Union a brillé cette saison

L'Union Saint-Gilloise aura permis l'éclosion de certains joueurs cette saison. Mohamed Amoura, arrivé dans un relatif anonymat, a brillé sous la tunique bruxelloise.

L'attaquant algérien s'est montré tant sur la scène nationale qu'européenne. Il a marqué 23 buts et délivré 6 assists cette saison en 47 apparitions.

Cet été, il concentrera beaucoup d'attention et de rumeurs sur le marché des transferts. Tottenham l'aurait dans le viseur, tout comme West Ham et Wolfsburg, qui ont déjà formulé une offre.

En cas de départ d'Amoura, l'Union devra aller chercher son successeur sur le marché des transferts...à moins que ce dernier ne soit déjà dans le noyau.

Cela pourrait être Cristian Makaté. L'attaquant a été transféré de l'équipe B vers l'équipe première il y a peu. Il a marqué 18 buts en 30 matchs cette saison en D2 ACFF. Il a reçu le prix de meilleur jeune du championnat grâce à ses prestations.

💪With 18 goals in 30 games, our U23 player Cristian Makaté won the award for the best Young Player of the D2 ACFF.



Congratulations, Cristian! 👏🥇 pic.twitter.com/i2tgpC79HH