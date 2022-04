Antonio Conte prévient Erik ten Hag : "La pression est énorme à Manchester United"

Le coach néerlandais aura fort à faire pour redorer le blason des Red Devils.

Erik ten Hag passera donc de l'Ajax à Manchester United. Antonio Conte, coach des Spurs depuis novembre dernier et passé par Chelsea, connait bien la Premier League et les attentes reposant sur les épaules du Néerlandais chez les Red Devils.

"Nous parlons d'un grand club, d'un club important. Mais, n'oubliez pas que la saison dernière, United a terminé deuxième du championnat. Cette saison, United a amélioré son effectif avec Varane, Sancho et Cristiano Ronaldo. C'est étrange, non ? Parce que la saison dernière ils ont terminé deuxième et cette saison ils ont amélioré l'équipe et ils sont moins bons que la saison dernière", s'est interrogé l'Italien en conférence de presse.

"Cela signifie que ce n'est pas si facile en Angleterre. C'est pour cette raison que je vous ai dit pendant la saison que vous devez faire attention à beaucoup d'équipes, parce qu'en Angleterre, c'est tellement difficile que vous ne pouvez pas dormir. C'est sûr qu'ici pour le manager, c'est un gros travail, pour tous les managers parce que la compétition est très élevée."

"Quand vous êtes à Manchester United, c'est un club de haut niveau et la pression est énorme. Il est certain que vous devez vous battre pour gagner des trophées et des titres. Ce n'est pas facile parce que d'autres équipes de haut niveau ont la même idée."