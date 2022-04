Galtier s'emporte: "C'est une fake nieuws !"

L'entraîneur de Nice affirme qu'il ne tient pas compte des contrats des joueurs.

Prêté avec une option d'achat de 15 millions d'euros, Justin Kluivert (22 ans, 22 matchs et 3 buts en L1 cette saison) restera à Nice s'il dispute plus de 50% des matchs de son équipe cette saison. Alors que le quotidien Il Romanista évoque la possibilité de ne plus voir l'ailier néerlandais être aligné pour ne pas atteindre ce quota, l'entraîneur du club azuréen, Christophe Galtier, a déploré cette rumeur.

"Je ne connais pas l’accord avec la Roma. C’est une fake news de penser que je ne fais pas démarrer Kluivert par rapport à un accord. Si je dois le faire démarrer tous les matchs, je le ferai", a indiqué le manager du Gym en conférence de presse.